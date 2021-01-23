Beşiktaş lider bitirmek istiyor! İşte Göztepe maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk devresinin son maçında sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal yaparken, dördüncü hakem Emre Malok olacak.
Bu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla ligin ilk yarısı sona erecek. Takım sayısının 21 olması ve takvimin sıkışıklığından dolayı, lige ara verilmeyecek ve siyah beyazlılar Göztepe maçından 7 gün sonra sahasında Trabzonspor maçıyla 2'nci yarıya başlayacak. Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Beşiktaş, 16'ncı haftada ele geçirdiği liderliği bırakmak niyetinde değil. 41 puanla ligin lideri konumunda olan siyah beyazlılar, Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarından sonra Göztepe'yi de yenerek ilk devreyi lider bitirmek amacında.
EKSİK FUTBOLCU SAYISI SADECE 1
Beşiktaş, sakat futbolcularının tamamen iyileşmesi ve kart cezalısı oyuncusunun da bulunmamasıyla Covid-19 olan bir futbolcu haricinde tam kadro çalışıyor.