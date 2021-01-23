Beşiktaş lider bitirmek istiyor! İşte Göztepe maçı 11'i

Bu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla ligin ilk yarısı sona erecek. Takım sayısının 21 olması ve takvimin sıkışıklığından dolayı, lige ara verilmeyecek ve siyah beyazlılar Göztepe maçından 7 gün sonra sahasında Trabzonspor maçıyla 2'nci yarıya başlayacak. Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Beşiktaş, 16'ncı haftada ele geçirdiği liderliği bırakmak niyetinde değil. 41 puanla ligin lideri konumunda olan siyah beyazlılar, Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarından sonra Göztepe'yi de yenerek ilk devreyi lider bitirmek amacında.



