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lider bitirmek istiyor! İşte maçı 11'i

'de ilk yarının son haftasında sahasında ile karşılaşacak. Kartal'da hedef kazanarak ilk yarıyı zirvede tamamlamak. bu doğrultuda Göztepe maçı 11'ini belirledi. İşte Beşiktaş - Göztepe maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:47
Beşiktaş lider bitirmek istiyor! İşte Göztepe maçı 11'i

, 'in ilk devresinin son maçında sahasında 'yi ağırlıyor. Yarın akşam 'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve tarafından yönetilecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ve yaparken, dördüncü hakem olacak.

Beşiktaş lider bitirmek istiyor! İşte Göztepe maçı 11'i

Bu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla ligin ilk yarısı sona erecek. Takım sayısının 21 olması ve takvimin sıkışıklığından dolayı, lige ara verilmeyecek ve siyah beyazlılar maçından 7 gün sonra sahasında maçıyla 2'nci yarıya başlayacak. Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan , 16'ncı haftada ele geçirdiği liderliği bırakmak niyetinde değil. 41 puanla ligin lideri konumunda olan siyah beyazlılar, ve Fatih Karagümrük maçlarından sonra Göztepe'yi de yenerek ilk devreyi lider bitirmek amacında.

Beşiktaş lider bitirmek istiyor! İşte Göztepe maçı 11'i

EKSİK FUTBOLCU SAYISI SADECE 1

, sakat futbolcularının tamamen iyileşmesi ve kart cezalısı oyuncusunun da bulunmamasıyla Covid-19 olan bir futbolcu haricinde tam kadro çalışıyor.

Beşiktaş lider bitirmek istiyor! İşte Göztepe maçı 11'i

Üst üste alınan galibiyetler, liderliğin verdiği keyif ve takım içindeki arkadaşlığın üst seviyeye çıkması, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden paylaşılan idman görüntülerinde net bir şekilde görülüyor. Teknik direktör , 14 kişilik yabancı kadrosundan her maç 2 futbolcuyu kadronun dışına yazmak zorunda. Karagümrük maçında N'Sakala ve Hasic'ten yana tercihte bulunan Sergen Yalçın, karşısında da büyük ihtimalle Hasic ve bir futbolcuyu daha maç kadrosuna yazmayacak.

Beşiktaş lider bitirmek istiyor! İşte Göztepe maçı 11'i

'ın karşısına Ersin---Montero----Atiba--N'Koudou-Aboubakar onbiri ile çıkması bekleniyor.

Beşiktaş lider bitirmek istiyor! İşte Göztepe maçı 11'i

SERGEN YALÇIN'IN ÖĞRENCİLERİ 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

, kötü başladığı ligde 8'inci haftadaki Gaziantep FK maçından sonra yükselişe geçti ve 12'nci sıradan liderliğe kadar yükseldi. Bu süre içinde oynadığı 12 karşılaşmada 10 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son yenilgisini de 8 hafta önce Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2-1'lik skorla aldı. Alanyaspor maçından sonra yenilmeyen 'ın öğrencileri 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş bu 8 maçta 24 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü ve 8 hafta önce artı 2 olan averajını artı 23'e çıkardı.

Beşiktaş lider bitirmek istiyor! İşte Göztepe maçı 11'i

SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCU

'ta 3 futbolcu maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş lider bitirmek istiyor! İşte Göztepe maçı 11'i

3 sarı kartı olan , ve Ghezzal yarın akşam maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 22'nci haftada İstanbul'da oynanacak maçında takımını yalnız bırakacak.

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