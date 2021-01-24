Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Göztepe mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.

Yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN VE GÖZTEPE'NİN İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar



GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif

Beşiktaş'ta 3 futbolcu kart ceza sınırında bulunuyor. Vida, Mensah ve Ghezzal Göztepe maçında sarı kart görmeleri halinde 22'nci haftada İstanbul'da oynanacak Trabzonspor derbisinde takımını yalnız bırakacak.

İki ekip bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 71 kez karşı karşıya geldi. Maçların 38'ini Beşiktaş kazanırken, 21 maç berabere bitti, 12 maçı Göztepe kazandı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 36 maçta ise siyah-beyazlılar 23 kez galip geldi, 10 maç berabere biterken, Göztepe 3 defa kazandı.

8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, 8'inci haftadaki G.Antep maçından sonra yükselişe geçti ve 12'nci sıradan liderliğe kadar yükseldi. Bu süre içinde oynadığı 12 karşılaşmada 10 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son yenilgisini 8 hafta önce Alanyaspor'a karşı aldı. Bu maçın ardından hiç yenilmeyen Yalçın'ın öğrencileri 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı; 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

