Zirvenin tek hakimi

Beşıktaş engel tanımıyor. Siyah-beyazlı ekip, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Ev sahibi maça istekli başlarken; Galatasaray kontrollü bir oyunu tercih etti. İki takımın da defans güvenliğini ön planda tuttuğu maçın ilk büyük tehlikesi 33. dakikada Marcao'nun vuruşuyla geldi. Atiba, sarı-kırmızılı oyuncunun vuruşunu çizgiden çıkarırken; iki dakika sonra Larin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta attı. İlk yarı golsüz tamamlandı.



DIAGNE ATILDI

İkınci yarıda Galatasaray 10 kişi kaldı. 58. dakikada Mbaye Diagne, ayağını Montero'nun kafasına kadar kaldırdı. Hakem Cüneyt Çakır kırmızı kartını çıkardı. Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu. Topu rakip yarı sahaya yıkan Siyah Beyazlılar, 79'da Josef de Souza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçta son sözü 90+1'de Kevin N'Koudou söyledi. Luyindama'nın büyük hatasında gol geldi. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 38 yaparken Galatasaray ise 33 puanda kaldı.



CİMBOM'U SEVİYOR

Josef de Souza, Besiktaş formasıyla ilk Süper Lig golünü Galatasaray'a attı ve galibiyetin yolunu açtı. Brezilyalı futbolcu, 2017'de de Galatasaray ağlarını havalandırmayı başarmıştı.



TERİM 5 FARKLI İSMİ OYNATTI

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kupadaki Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. İmparator; Fatih, Linnes, Babel, Emre Akbaba ve Emre Kılınç'ı oynatmadı. Terim ilk 11'de tercihini Okan, Şener, Luyindama, Marcao ve Saracchi'den yana kullandı. Özellikle Luyindama tercihi çok tartışıldı.



