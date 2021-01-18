N’Koudou bitirdi

Siyah beyazlıların yıldız ismi Kevin N'Koudou, derbide maçın sonucunu belirleyen isim oldu. 67'de Oğuzhan'ın yerine oyuna giren Fransız oyuncu, 90'da Larin'in pasında ağları havalandırdı. Bu sezon ligde 11. maçına çıkan N'Koudou, 3. kez rakip ağları sarstı. Daha önce Erzurum ve Kayseri karşısında da gol sevinci yaşayan yıldızın ayrıca 2 asisti bulunuyor.



"ÖNEMLİ OLAN ZAFER"

Galibiyetin mimarlarından N'Koudou, "Bunu hak ettik. Herkes birbiri için savaşıyor ve mücadele ediyor. Golü kimin attığı önemli değil, önemli olan kazanmış olmamız. Bu maçlarda galip gelmek güzel. İyi yoldayız ve zirvedeyiz" ifadelerini kullandı.