Haberler Beşiktaş N’Koudou bitirdi

N’Koudou bitirdi

’ın Fransız yıldızı, derbide 67’de oyuna girdi. 90’da attığı golle ’ın galibiyetini perçinledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:09 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
N’Koudou bitirdi

Siyah beyazlıların yıldız ismi Kevin N'Koudou, derbide maçın sonucunu belirleyen isim oldu. 67'de 'ın yerine oyuna giren Fransız oyuncu, 90'da 'in pasında ağları havalandırdı. Bu sezon ligde 11. maçına çıkan N'Koudou, 3. kez rakip ağları sarstı. Daha önce ve karşısında da gol sevinci yaşayan yıldızın ayrıca 2 asisti bulunuyor.

"ÖNEMLİ OLAN ZAFER"
Galibiyetin mimarlarından N'Koudou, "Bunu hak ettik. Herkes birbiri için savaşıyor ve mücadele ediyor. Golü kimin attığı önemli değil, önemli olan kazanmış olmamız. Bu maçlarda galip gelmek güzel. İyi yoldayız ve zirvedeyiz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA