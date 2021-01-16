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evinde acımıyor

, yeni stadında ’a hiç yenilmedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 22:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Kartal evinde acımıyor
Siyah-beyazlılar, 2016 yılında hizmete giren yeni stadyumunda sarı-kırmızılıları bugüne kadar 4 kez konuk etti. 24 Eylül 2016'da bu statta oynanan ilk maçta 2-0 öne geçmiş, mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Geride kalan 4 karşılaşmada 3 kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 7 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verdi. Beşiktaş yarınki derbide bu yenilmezlik unvanını korumak için de mücadele edecek.
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