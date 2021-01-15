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yönetiminden derbisine özel prim kararı!

Son dakika haberleri... Hafta sonu sahasında 'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak Beşiktaş'ta yönetim, galibiyet için diğer maçlardan farklı bir prim belirleme kararı aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 09:53
Beşiktaş yönetiminden Galatasaray derbisine özel prim kararı!

'de 19. hafta derbi heyecanına sahne olacak. , kritik mücadelede ezeli rakibi 'ı sahasında ağırlayacak. Karşılaşmada düdük çalacak.

Siyah-beyazlılarda yönetim, Galatasaray derbisi için kolları sıvadı. Sabah'ta yer alan habere göre bu sezon normal maçlarda galibiyete 25 bin TL prim uygulaması yapan yönetim, derbiye özel rakam belirleyecek.

Şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan mücadele için yönetim miktarı maçtan önce açıklayacak. En az iki katına çıkarılması beklenen derbi primi için son kararı Başkan 'nin vereceği kaydedildi.

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