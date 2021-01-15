Beşiktaş yönetiminden Galatasaray derbisine özel prim kararı!

Süper Lig'de 19. hafta derbi heyecanına sahne olacak. Beşiktaş, kritik mücadelede ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Siyah-beyazlılarda yönetim, Galatasaray derbisi için kolları sıvadı. Sabah'ta yer alan habere göre bu sezon normal maçlarda galibiyete 25 bin TL prim uygulaması yapan yönetim, derbiye özel rakam belirleyecek.

Şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan mücadele için yönetim miktarı maçtan önce açıklayacak. En az iki katına çıkarılması beklenen derbi primi için son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği kaydedildi.