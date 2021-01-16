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Gözler Ersin’de

, kariyerinde yarın ilk kez - derbisinde görev yapacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 22:41 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Gözler Ersin’de
'ta oynanacak müsabakada 'ın kalesini koruması beklenen 20 yaşındaki derbi sonucunu doğrudan etkileyecek. Siyah-beyazlı formayla ilk derbi heyecanını geçen sezonun 33. haftasındaki müsabakasında yaşayan Ersin, kalesini gole kapatmış, siyah-beyazlılar attığı 2 golle karşılaşmayı kazanmıştı. Bu sezonki derbisinde cezası nedeniyle oynayamayan Ersin, kariyerinde ilk kez 'a karşı forma giyecek. 'de bu sezon 13 maça çıkan Ersin Destanoğlu 14 gol yedi. Genç file bekçisinin forma giydiği son 6 müsabakanın 5'inde kalesini gole kapatan Beşiktaş, toplamda da 6 karşılaşmada gol yemedi.
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