Hasic ve Boyd’a kural müjdesi

Lisans çıkarılmayan Boyd ile kiralık verilmesi düşünülen Hasic, 16 yabancı kuralıyla rahatladı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:49Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 06:50
TFF'nin Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantının ardından açıkladığı 16 yabancı kuralı sonrasında Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve Tyler Boyd için çözüm de ortaya çıktı. Sezonun ilk yarısında Boyd'un lisansını çıkarmayan siyah-beyazlılarda, ABD'li oyuncunun ligin ikinci yarısında takıma katılacağı açıklanmıştı. Ancak Boyd'un takıma dahil olmasıyla birlikte hangi ismin lisansının askıya alınacağı tartışma konusu olurken, genç futbolcu Ajdin Hasic'in de kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi gündeme gelmişti. Bugün alınan karar sonrasında her 2 futbolcu da ligin ikinci yarısında Beşiktaş formasını giyebilecek.