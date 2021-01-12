Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kara Kartal'ın Hırvat inadı! Mandzukic olmazsa o gelecek

Son dakika transfer haberi: Kara 'ın Hırvat inadı! Mandzukic olmazsa o gelecek

Forvet transferi için ile görüşen , herhangi bir olumsuz durum halinde B planını da belirledi. Siyah-beyazlılar, Mandzukic'in teklifi kabul etmemesi halinde, rotasını bir başka Hırvat golcüye çevirecek. İşte o isim ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:53 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Hırvat avında! Mandzukic olmazsa o gelecek

'ta tüm gözler devre arasında yapılacak olan santrfor takviyesini çevrilmiş durumda. Teknik direktör uzun boylu topu önde tutabilen aynı zamanda gol de atabilen tecrübeli bir oyuncu istiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Hırvat avında! Mandzukic olmazsa o gelecek

Mandzukic bir numaralı favori, tecrübeli çalıştırıcı da bunu resmen açıkladı. Ancak Hırvat golcünün senelik ücretinde indirime yanaşmaması görüşmelerin yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Hırvat avında! Mandzukic olmazsa o gelecek

Mandzukic senelik 2 milyon euro'yu garanti isterken; yönetim ise senelik 1.2 milyon euro garanti + 300 bin euro şampiyonluk primi + 20 bin euro maçı başı teklifini yineledi ve beklemeye geçti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Hırvat avında! Mandzukic olmazsa o gelecek

B PLANI BUDIMIR!

Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki tecrübeli santrfordan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda diğer alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Bu isimlerden biri de - Hırvatistan maçında teknik direktör 'ın gözüne çarpan .

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Hırvat avında! Mandzukic olmazsa o gelecek

OSASUNA'DA YEDEK KALDI

1.90'lık boyuna rağmen oldukça hareketli bir forvet olan ve golcü özelliği de bulunan 29 yaşındaki golcü son dönemde kiralık oynadığı 'da formayı kaptırdı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Hırvat avında! Mandzukic olmazsa o gelecek

yönetimi, Mandzukic gibi Hırvat olan Budimir için menajeriyle temas kurdu. Eğer mantıklı rakamlar ortaya çıkarsa Mandzukic'i Hırvat Milli Takımı'ndan kesen Budimir'le anlaşma yapılacak.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Hırvat avında! Mandzukic olmazsa o gelecek

MENAJERİ CVJETKOViC ZORLUYOR
'ın gözdesi Mandzukic'in menajeri ortalığı karıştırıyor. Cvjetkovic, "Oyuncum her zaman yaptığı gibi çok ciddi bir şekilde idmanlarına devam ediyor. 'de çalışıyor ve yüzde 100 formda. Doğru fırsatı, onu gerçekten isteyen takımı bekliyor. Tekrar şampiyon olabileceğine inanıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Hırvat avında! Mandzukic olmazsa o gelecek

Bazı teklifleri reddetti çünkü onu gerçekten imzalamak istediklerine ikna olmadı. 'de oynamaya yüzde 200 hazır" diyerek, yönetiminin teklifini yükseltmesini sağlamaya çalışıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Hırvat avında! Mandzukic olmazsa o gelecek

120
Budimir kariyeri boyunca 8 farklı takım formasını giyerken 284 maça çıktı ve 90 gol, 30 asist yaparak 120 gole direkt etki etti.

SON DAKİKA