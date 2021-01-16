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- derbisinde hava -1 derece olacak

Son dakika - derbisi haberleri... 'de Beşiktaş derbi mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Yarın oynanacak mücadele öncesi havanın durumu en çok merak edilen konular arasında. Peki, derbide 'a kar yağacak mı? İşte son tahmin...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 11:43
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hava -1 derece olacak

ile arasında oynanacak derbide, termometreler -1 dereceyi gösterecek. Mücadele sırasında kar yağışının olması bekleniyor.

'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını karlı bir havada paylaşacak. 'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde 'ta kar yağması beklenirken, hava sıcaklığının ise -1 derece olacağı ifade edildi.

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