Sergen Yalçın: Hedefe gidiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği geçtiklerini söyledi. "90 dakikanın tamamı için oyuncularıma teşekkürler, çok sağlam durup doğru oynayan bir Beşiktaş vardı" diyen Yalçın, "Performanslar gayet iyiydi. Yılı galibiyetle noktaladık, zor müsabakaydı. Bizi hedefte tutan bir galibiyet oldu. Performansa bakarsak yarışmacı takım pozisyonunda tutan ve puan beklentimize doğru ulaştırmaya devam etti bu sonuç" ifadelerini kullandı.

90 DAKİKAYI TACA BAĞLAYAMAZSIN

Sergen Yalçın, ilk gol öncesinde topun taca çıktığı yönündeki tartışmalarla ilgili gelen soruyu ise, "Pozisyon taç olabilir, olmayabilir, 90-95 dakika oyun oynanıyor, penaltı vermiş değil hakem. İzdüşümü falan diyorlar ben anlamıyorum. Çıkmış da olabilir, ben de çıktı gibi gördüm ama önemli olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor karşılaşmasında benzer bir şekilde gol yedik. Bir tane taca bağlayamazsın oynanan oyunu ve skoru. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık rakip de 10 kişi kalınca. Zaten arkadaşlar söylerler onu, meraklılar 10 kişi olaylarına" şeklinde yanıtladı.

ABOU İKİ HAFTA YOK

Sergen Yalçın, maç öncesi yaptığı açıklamada annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden Aboubakar'ın son durumunu aktardı. Yalçın, "Aboubakar oynamak istemedi. Acısı büyük. 2 hafta olmayacak" ifadelerini kullandı.

JOSEF MÜJDESİ

Beşiktaş hocası Sergen Yalçın, sakat olan Josef hakkında müjde verdi. Yalçın, "Haftaya bir ihtimal olabilir. Ağrı eşiği yüksek bir oyuncu. Oynayabilir diye düşünüyorum. Bu maç trafiğinde zorlayamayız da dinlendirebiliriz de" dedi.

OYUNDA KALMALIYDIK

Sivas hocası Rıza Çalımbay, taç tartışmalarında takımına sitem etti. Çalımbay, "Ben pozisyonu görmedim. Hakemin hatası var mı yok mu ayrı bir şey. Oyunda kalmamız gerekiyordu bizim. Kırmızı görmememiz gerekiyordu. Esas yediğimiz gollere bakmamız lazım" yorumunu yaptı.

TARAFTARIMIZI GETİRSİN

Sergen Yalçın, 2021 yılı için de şampiyonluk ve taraftar dileklerinde bulundu. Yalçın, "2021 önce sağlık, mutluluk ve taraftarımızı getirsin. İnşallah, Allah kısmet ederse bize şampiyonluk getirsin. Ancak ne olursa olsun en önemli şey sağlık. Önce sağlık getirsin bize 2021" dedi.