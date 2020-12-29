Haberler Beşiktaş ‘3 puanı hak ettik’

‘3 puanı hak ettik’

'ın ilk golünü atan , hak ederek kazandıklarını söyledi. İşte tüm açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 22:22 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50
‘3 puanı hak ettik’
'ın ilk golünü atan , hak ederek kazandıklarını söyledi: "Maça iyi başladık. Golü erken bulduk. VAR'a bakıldı ve top dışarıda değilmiş. Benim için konu orada bitti. Hak ederek kazandık. Sezon uzun. Daha çok maçlarımız var. Büyük de konuşmak istemiyoruz. Her maçımızı kazanmak istiyoruz."
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