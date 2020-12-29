‘3 puanı hak ettik’

Kartal'ın ilk golünü atan Güven Yalçın, hak ederek kazandıklarını söyledi. İşte tüm açıklamaları...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 22:22Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50
Kartal'ın ilk golünü atan Güven Yalçın, hak ederek kazandıklarını söyledi: "Maça iyi başladık. Golü erken bulduk. VAR'a bakıldı ve top dışarıda değilmiş. Benim için konu orada bitti. Hak ederek kazandık. Sezon uzun. Daha çok maçlarımız var. Büyük de konuşmak istemiyoruz. Her maçımızı kazanmak istiyoruz."