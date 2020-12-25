Beşiktaş sağ beki Valentin Rosier, "Burada bireysel performansımdan bahsetmek doğru olmaz. Kollektif olarak çok iyiydik. Rakip iyiydi. Alanları iyi kapattılar. Bizi iyi kontrol ettiler. Takım olarak pozitif işler yaptık. Şimdi bu ivmeyi devam ettirerek ilk sıraya yerleşmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Valentin Rosier: İlk sırayı istiyoruz
Ankaragücü'nü 1-0 ile geçen Beşiktaş'ın savunmacısı Valentin Rosier karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "İlk sırayı istiyoruz" dedi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 23:02 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50