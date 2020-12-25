Valentin Rosier: İlk sırayı istiyoruz

Beşiktaş sağ beki Valentin Rosier, "Burada bireysel performansımdan bahsetmek doğru olmaz. Kollektif olarak çok iyiydik. Rakip iyiydi. Alanları iyi kapattılar. Bizi iyi kontrol ettiler. Takım olarak pozitif işler yaptık. Şimdi bu ivmeyi devam ettirerek ilk sıraya yerleşmeliyiz" ifadelerini kullandı.