N’Sakala bitiremedi

Beşiktaş sol beki Fabrice N'Sakala bir pozisyonda sakatlandı ve 83. dakikada yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı. 30 yaşındaki futbolcu maç sonu, "Sakatlığım ciddi değil ama maçın zorluğundan ötürü beni kısıtladı. Önemli olan 3 puandı. İlk golü atmak önemliydi. Kazandığımız için mutluyum" dedi.