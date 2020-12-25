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N’Sakala bitiremedi

'in 14. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan 'ta sol bek Fabrice N'Sakala bir pozisyonda sakatlandı ve 83. dakikada yerini 'a bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 23:04 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
N’Sakala bitiremedi

sol beki Fabrice N'Sakala bir pozisyonda sakatlandı ve 83. dakikada yerini 'a bıraktı. 30 yaşındaki futbolcu maç sonu, "Sakatlığım ciddi değil ama maçın zorluğundan ötürü beni kısıtladı. Önemli olan 3 puandı. İlk golü atmak önemliydi. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

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