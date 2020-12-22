Sergen Yalçın rekora koşuyor! Kariyerinde...

Geçen sezonun ikinci devresinin başında Abdullah Avcı'nın istifasıyla göreve gelen Sergen Yalçın, Beşiktaş ile lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 28 maça çıktı. Yalçın, bu maçlarda 17 galibiyet alırken, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, 2 kez de berabere kaldı.



Geçen sezon, siyah beyazlılarla 2.13 puan ortalamasına ulaşan Yalçın, böylece teknik direktörlük kariyerinin en iyi seviyesine ulaştı. Yalçın bu sezon da 1.89 ile en iyi ikinci puan ortalamasını tutturmuş durumda. Teknik direktörlüğe 2014 yılında G.Antep ile başlayan Sergen Yalçın, devamında sırasıyla Sivas, G.Antep, Kayseri, Eskişehir, Konya, Alanya ve Yeni Malatya'yı çalıştırdı.