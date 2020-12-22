Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın rekora koşuyor! Kariyerinde...

rekora koşuyor! Kariyerinde...

Teknik Direktörü rekora koşuyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı liderliğinde 28 maça çıkan siyah-beyazlılar bu süreçte 17 galibiyet, 9 yenilgi, 2 de beraberlik elde etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Sergen Yalçın rekora koşuyor! Kariyerinde...

Geçen sezonun ikinci devresinin başında 'nın istifasıyla göreve gelen , ile lig, Avrupa ve 'nda toplam 28 maça çıktı. Yalçın, bu maçlarda 17 galibiyet alırken, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, 2 kez de berabere kaldı.

Geçen sezon, siyah beyazlılarla 2.13 puan ortalamasına ulaşan Yalçın, böylece teknik direktörlük kariyerinin en iyi seviyesine ulaştı. Yalçın bu sezon da 1.89 ile en iyi ikinci puan ortalamasını tutturmuş durumda. Teknik direktörlüğe 2014 yılında G.Antep ile başlayan Sergen Yalçın, devamında sırasıyla , G.Antep, , , , Alanya ve Yeni 'yı çalıştırdı.

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