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topla oynamada üstün

, zorlu derbide rakibinden daha fazla topla oynayarak mücadeleyi kazanmak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Beşiktaş topla oynamada üstün

ile arasında oynanacak derbide iki tarafında birbirlerine üstün olduğu istatistikler dikkat çekiyor. Söz gelimi F.Bahçe, Beşiktaş'tan 4 gol daha fazla attı. Ancak Beşiktaş maç başına Fenerbahçe'den neredeyse 100 pas daha fazla yapıyor. Fenerbahçe şut atıp, isabet sağlıyor. Beşiktaş ise top çalıp, adam geçmiyor. İşte Beşiktaş'ın üstün olduğu rakamlar:

ALAN: F.BAHÇE / BEŞİKTAŞ
Topa sahip olma: 51.6 / 56.5

Pas yüzdesi: 82.6 / 84.4

Top çalma: 15.1 / 17.1

Adam geçme: 7.8 / 9.9

Pas: 418.9 / 522.3

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