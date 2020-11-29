Beşiktaş topla oynamada üstün

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide iki tarafında birbirlerine üstün olduğu istatistikler dikkat çekiyor. Söz gelimi F.Bahçe, Beşiktaş'tan 4 gol daha fazla attı. Ancak Beşiktaş maç başına Fenerbahçe'den neredeyse 100 pas daha fazla yapıyor. Fenerbahçe şut atıp, isabet sağlıyor. Beşiktaş ise top çalıp, adam geçmiyor. İşte Beşiktaş'ın üstün olduğu rakamlar:

ALAN: F.BAHÇE / BEŞİKTAŞ

Topa sahip olma: 51.6 / 56.5

Pas yüzdesi: 82.6 / 84.4

Top çalma: 15.1 / 17.1

Adam geçme: 7.8 / 9.9

Pas: 418.9 / 522.3