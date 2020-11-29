Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın- Erol Bulut 1-1 berabere

- 1-1 berabere

'in 10. haftasında oynanacak olan - derbisinde ve kariyerlerinde teknik adam olarak 3. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:59 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Sergen Yalçın- Erol Bulut 1-1 berabere

ve 'un geride kalan 2 maçta 1'er galibiyeti bulunuyor. İki teknik adam da birer galibiyet elde ederken, her ikisi de bu galibiyetleri deplasmanda yaşadı.

37 DERBİ 1-0 SONA ERDİ
'in 10. haftasındaki derbide bu akşam karşı karşıya gelecek F.Bahçe ile arasında geride kalan 351 karşılaşmada en çok görülen sonuç 1-0 oldu. , Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 96 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 karşılaşmada sporseverler birer gol gördü. Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.

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