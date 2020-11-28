Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı!

Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü deplasmanda F.Bahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü deplasmanda F.Bahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda kadroda önemli eksikler bulunsa da teknik direktör Sergen Yalçın'ın büyük maçlardaki performansı güven veriyor.
Geçtiğimiz sezonun 20. haftasında Beşiktaş'ın başına geçen 48 yaşındaki çalıştırıcı; F.Bahçe, G.Saray, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı 6 maça çıkarken 3 galibiyet ve 2 beraberlik alıp sadece bir kez kaybetti.
Geçen sezon Başakşehir'e yenilen, Trabzonspor ve G.Saray ile berabere kaldıktan sonra F.Bahçe'yi mağlup eden siyahbeyazlılar; bu sezonki ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi, ardından önemli eksiklerine rağmen Başakşehir'i 3-2'lik skorla devirerek zirve yarışına tutundu.
Sergen Yalçın söz konusu 6 maçta 11 puan toplarken, Kadıköy'den galibiyetle ayrılmak en büyük hedef.