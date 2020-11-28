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'ta farkı!

Siyah-beyazlılar başarılı teknik adam yönetiminde F.Bahçe, G.Saray, Trabzon ve Başakşehir’e karşı çıktığı 6 maçta sadece 1 kez kaybetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:14 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı!

Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü deplasmanda F.Bahçe ile karşılaşacak olan 'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı!

Siyah-beyazlılarda kadroda önemli eksikler bulunsa da teknik direktör 'ın büyük maçlardaki performansı güven veriyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı!

Geçtiğimiz sezonun 20. haftasında 'ın başına geçen 48 yaşındaki çalıştırıcı; F.Bahçe, G.Saray, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı 6 maça çıkarken 3 galibiyet ve 2 beraberlik alıp sadece bir kez kaybetti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı!

Geçen sezon Başakşehir'e yenilen, Trabzonspor ve G.Saray ile berabere kaldıktan sonra F.Bahçe'yi mağlup eden siyahbeyazlılar; bu sezonki ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi, ardından önemli eksiklerine rağmen Başakşehir'i 3-2'lik skorla devirerek zirve yarışına tutundu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı!

söz konusu 6 maçta 11 puan toplarken, Kadıköy'den galibiyetle ayrılmak en büyük hedef.

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