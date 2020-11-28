Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı!

Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü deplasmanda F.Bahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda kadroda önemli eksikler bulunsa da teknik direktör Sergen Yalçın'ın büyük maçlardaki performansı güven veriyor.

Geçtiğimiz sezonun 20. haftasında Beşiktaş'ın başına geçen 48 yaşındaki çalıştırıcı; F.Bahçe, G.Saray, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı 6 maça çıkarken 3 galibiyet ve 2 beraberlik alıp sadece bir kez kaybetti.

Geçen sezon Başakşehir'e yenilen, Trabzonspor ve G.Saray ile berabere kaldıktan sonra F.Bahçe'yi mağlup eden siyahbeyazlılar; bu sezonki ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi, ardından önemli eksiklerine rağmen Başakşehir'i 3-2'lik skorla devirerek zirve yarışına tutundu.