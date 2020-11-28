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'ta yönetim fikir değiştirdi! İşte derbisi primi

Son dakika haberleri... 'de bu hafta oynanacak -Beşiktaş derbisi öncesi, konuk ekipten flaş bir hamle geldi. Daha önce bu kritik maç için prim belirlenmediğini açıklayan siyah-beyazlı yönetimin bu kararından vazgeçtiği öğrenildi. İşte belirlenen prim miktarı ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 08:34
Beşiktaş'ta yönetim fikir değiştirdi! İşte Fenerbahçe derbisi primi

'in 10. haftası dev bir derbi mücadelesine sahne olacak. Ligde bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren , ezeli rakibi 'la karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ta yönetim fikir değiştirdi! İşte Fenerbahçe derbisi primi

Kadıköy'de oynanacak kritik mücadele öncesi , topladığı 13 puanla 7. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip zirve yarışına ortak olmak için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

Beşiktaş'ta yönetim fikir değiştirdi! İşte Fenerbahçe derbisi primi

Öte yandan Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile maaş konusunun takımı olumsuz etkilemeyeceğini ve derbisi için prim belirlemediklerini duyurmuştu.

Beşiktaş'ta yönetim fikir değiştirdi! İşte Fenerbahçe derbisi primi

Fakat, bu derbinin yüksek önemde olduğunu göz önünde bulunduran siyah-beyazlı yönetimden flaş bir hamle geldi. Sabah'ta yer alan habere göre , dev randevu için özel prim kararı aldı.

Beşiktaş'ta yönetim fikir değiştirdi! İşte Fenerbahçe derbisi primi

Normal galibiyetlere 25 bin TL prim uygulaması yapan siyah-beyazlı yönetimin, bu rakamı iki katına çıkarması bekleniyor.

Beşiktaş'ta yönetim fikir değiştirdi! İşte Fenerbahçe derbisi primi

Diğer yandan Başkan Çebi'nin karşılaşma öncesi takımın iki aylık maaşları ile ilgili ödeme planı yaptığı kaydedildi.

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