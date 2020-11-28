Beşiktaş'ta yönetim fikir değiştirdi! İşte Fenerbahçe derbisi primi

Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbi mücadelesine sahne olacak. Ligde bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak kritik mücadele öncesi Beşiktaş, topladığı 13 puanla 7. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip zirve yarışına ortak olmak için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile maaş konusunun takımı olumsuz etkilemeyeceğini ve Fenerbahçe derbisi için prim belirlemediklerini duyurmuştu.

Fakat, bu derbinin yüksek önemde olduğunu göz önünde bulunduran siyah-beyazlı yönetimden flaş bir hamle geldi. Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, dev randevu için özel prim kararı aldı.

Normal galibiyetlere 25 bin TL prim uygulaması yapan siyah-beyazlı yönetimin, bu rakamı iki katına çıkarması bekleniyor.