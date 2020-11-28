Beşiktaşlı Larin derbiyi iple çekiyor! Sıra Fenerbahçe'de

Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak F.Bahçe derbisine çevrildi. Haftalardan virüs ve sakatlıklar nedeniyle ideal kadrosunu sahaya çıkarmakta zorlanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu maçtaki en önemli kozlarından biri hiç şüphesiz Cyle Larin olacak. Sezon başında beklenen forvet transferi yapılamayınca Larin bir anda 11'in değişilmez isimlerinden biri oldu. Kanadalı oyuncu, eline geçen bu şansı çok iyi kullandı. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 resmi maçta 6 kez fileleri sarsarak takımın en skorer ismi oldu.

GÖZÜ DERBİDE

Geçen sezon Z. Waregem'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki golcü futbolcunun, Beşiktaş'a dönüşü muhteşem oldu. Antalyaspor karşısında bu sezonki ilk golüne ulaşan Larin, iki maçı boş geçtikten sonra adeta otomatiğe bağladı. Denizli, Y. Malatya ve G.Antep'i avlayan siyah- beyazlı oyuncu, Başakşehir'i de es geçmedi ve üst üste 4 maçta 4 gol atmayı başardı.. Larin, şimdi de gözünü derbiye dikti. Daha önce F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon maçlarında hiç gol sevinci yaşayamayan golcü oyuncu, pazar günü siftah yapmaya kararlı.

TALİPLERİ ARTIYOR

Larin, Beşiktaş'ta attığı gollerle taliplerini artıyor. Geçtiğimiz günlerde, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'ın Kanadalı golcüyü istediği ve bonservisi için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. PSV'den sonra Fransa Ligi'nin önemli takımlarından Rennes'in de Larin'i listesine aldığı ortaya çıktı.

Kanadalı yıldız Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar çıktığı maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başarırken, 2 de asist yaptı ve toplamda 16 gole direkt olarak katkı sağladı. Cyle Larin, kulüp kariyeri boyunca ise 157 maçta 67 gol atarken, 21 de gol pası verdi.