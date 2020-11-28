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Beşiktaşlı derbiyi iple çekiyor! Sıra Fenerbahçe'de

’ın son 4 maçında rakip fileleri 4 kez havalandıran, daha önce derbilerde golü olmayan , ’de siftah yapmak ve serisini 5 maça çıkarmak istiyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:17 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaşlı Larin derbiyi iple çekiyor! Sıra Fenerbahçe'de

'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak F.Bahçe derbisine çevrildi. Haftalardan virüs ve sakatlıklar nedeniyle ideal kadrosunu sahaya çıkarmakta zorlanan teknik direktör 'ın bu maçtaki en önemli kozlarından biri hiç şüphesiz Cyle olacak. Sezon başında beklenen forvet transferi yapılamayınca Larin bir anda 11'in değişilmez isimlerinden biri oldu. Kanadalı oyuncu, eline geçen bu şansı çok iyi kullandı. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 resmi maçta 6 kez fileleri sarsarak takımın en skorer ismi oldu.

GÖZÜ DERBİDE

Geçen sezon Z. Waregem'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki golcü futbolcunun, Beşiktaş'a dönüşü muhteşem oldu. karşısında bu sezonki ilk golüne ulaşan Larin, iki maçı boş geçtikten sonra adeta otomatiğe bağladı. , Y. ve G.Antep'i avlayan siyah- beyazlı oyuncu, 'i de es geçmedi ve üst üste 4 maçta 4 gol atmayı başardı.. Larin, şimdi de gözünü derbiye dikti. Daha önce F.Bahçe, G.Saray ve maçlarında hiç gol sevinci yaşayamayan golcü oyuncu, pazar günü siftah yapmaya kararlı.

TALİPLERİ ARTIYOR

Larin, Beşiktaş'ta attığı gollerle taliplerini artıyor. Geçtiğimiz günlerde, ekiplerinden PSV Eindhoven'ın Kanadalı golcüyü istediği ve bonservisi için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. PSV'den sonra Fransa Ligi'nin önemli takımlarından Rennes'in de Larin'i listesine aldığı ortaya çıktı.

Kanadalı yıldız Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar çıktığı maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başarırken, 2 de asist yaptı ve toplamda 16 gole direkt olarak katkı sağladı. Cyle Larin, kulüp kariyeri boyunca ise 157 maçta 67 gol atarken, 21 de gol pası verdi.

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