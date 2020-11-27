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'tan 'ye derbi göndermesi!

'in 10. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlılar ezeli rakibine üzerinden göndermede bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 20:36 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 21:50
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi!

'in 10. haftası muhteşem bir karşılaşmaya sahne olacak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 'ni 5-1'lik skorla deviren evinde 'i 3-2 mağlup eden 'ı konuk edecek.

29 Kasım Pazar günü oynanacak zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş'tan rakibine gönderme geldi.

Siyah-bneyazlılar hesabından yaptığı açıklamada, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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