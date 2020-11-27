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'den 'ın göndermesine cevap geldi!

'in 10. haftasında sahasında sahasında 'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşma öncesi sosyal medyadan göndermede bulunan rakibine cevap verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 21:49
Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın göndermesine cevap geldi!

'in 10. haftası zorlu - derbisine sahne olacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda 'ni 5-1'lik skorla deviren Fenerbahçe evinde 'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ı konuk edecek.

29 Kasım Pazar günü oynanacak zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş'tan rakibine gönderme gelmişti.

Siyah-beyazlılar hesabından yaptığı açıklamada, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den ise bu paylaşıma yanıt gecikmedi.

İşte o paylaşım:

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