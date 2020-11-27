Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın göndermesine cevap geldi!

Süper lig'in 10. haftası zorlu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1'lik skorla deviren Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ı konuk edecek.
29 Kasım Pazar günü oynanacak zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş'tan rakibine gönderme gelmişti.
Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'den ise bu paylaşıma yanıt gecikmedi.
İşte o paylaşım:
November 27, 2020