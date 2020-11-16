Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir maçı mesaisi sürüyor!

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dayanıklılık koşuları ve dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.