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’ta maçı mesaisi sürüyor!

Futbol Takımı, 'in 9. haftasında Vodafone Park'ta ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 19:32
Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir maçı mesaisi sürüyor!

'in 9'uncu haftasında sahasında 'i konuk edecek , hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dayanıklılık koşuları ve dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

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