Haberler Beşiktaş Beşiktaş resmen açıkladı! Corona virüsü... | Son dakika haberleri

resmen açıkladı! ... | Son dakika haberleri

Geçtiğimiz haftalarda 8 oyuncusu corona virüsüne yakalanan Kulübü, tüm teknik heyet ve futbolculara 'nde yapılan son PCR testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını duyurdu. | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 17:32 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 17:57
Beşiktaş resmen açıkladı! Corona virüsü... | Son dakika haberleri

'ta son yapılan testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK 'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

8 İSİM HALA POZİTİF

Kara Kartal'da geçtiğimiz haftalarda yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 8 futbolcunun karantinası ise hala devam ediyor.

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