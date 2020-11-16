Beşiktaş resmen açıkladı! Corona virüsü... | Son dakika haberleri

Beşiktaş'ta son yapılan corona virüsü testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
8 İSİM HALA POZİTİF
Kara Kartal'da geçtiğimiz haftalarda yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 8 futbolcunun karantinası ise hala devam ediyor.