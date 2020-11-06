Beşiktaş'ta dün teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı. 48 yaşına basan tecrübeli çalıştırıcı için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaşıldı. "Bugün Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın doğum günü. Nice mutlu yıllara efsane!" ifadeleri kullanıldı. Gönderi Beşiktaşlı taraftarlardan yüzbinlerce beğeni aldı. Öte yandan Yalçın'ın eski öğrencisi Fenerbahçeli Ozan Tufan da sosyal medyadan Yalçın'ı kutladı.
‘Nice mutlu yıllara efsane’
Beşiktaş'ta dün teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı. 48 yaşına basan tecrübeli çalıştırıcı için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaşıldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50