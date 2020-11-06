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‘Nice mutlu yıllara efsane’

'ta dün 'ın kutlandı. 48 yaşına basan tecrübeli çalıştırıcı için hesaplarından kutlama mesajı paylaşıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
‘Nice mutlu yıllara efsane’

'ta dün 'ın kutlandı. 48 yaşına basan tecrübeli çalıştırıcı için hesaplarından kutlama mesajı paylaşıldı. "Bugün Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın doğum günü. Nice mutlu yıllara efsane!" ifadeleri kullanıldı. Gönderi Beşiktaşlı taraftarlardan yüzbinlerce beğeni aldı. Öte yandan Yalçın'ın eski öğrencisi Fenerbahçeli da sosyal medyadan Yalçın'ı kutladı.

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