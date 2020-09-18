Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Kalinic, Bas Dost, Dyego Sousa...

Sezona galibiyet ile başlayan ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

NIKOLA KALINIC

Beşiktaş'ın santrfor adayları arasında 1 numarada yer alan Nikola Kalinic, Atletico Madrid ile iplerini kopartıyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu Hırvat forvet Beşiktaş'ın teklifine 'olumlu' yanıt verirken, kulübü Atletico Madrid ise önce 6, sonra 4 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi yıldız futbolcuya "Bonservisini kendin al, sana imza parası verelim" teklifini sundu. Bunun üzerine İspanyol kulübünün yetkilileriyle bir araya gelen Kalinic, bonservis konusunda indirim istedi. Ancak Atletico Madrid'den "olumsuz" yanıt alan Hırvat forvet, sakatlığı olmamasına rağmen son üç gündür takımla idmanlara çıkmamaya başladı.

VALENTIN ROISER

Golcü arayışı içinde olan Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan Valentin Rosier'i istediği iddia edildi. Kartal'ın 24 yaşındaki forveti kiralamak istediği öne sürülüyor.

ZE LUIS

Beşiktaş, Portekiz ekibine Yeşil Burun Adalı santrforu bir yıllığına kiralama karşılığında sezon sonunda ödemek şartıyla 1 milyon Euro önerdi. Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 19 maça çıkan Ze Luis, 7 gol kaydetti.

BRUNO PERES

Fotball News 24'e göre önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Bruno Peres'in ayrılması gündemde. Beşiktaşlı yöneticilerin Roma ile fiyat konusunda pazırlık yaptığı belirtildi.

LUCAS VAZQUEZ

Cadena SER radyosunda yayınlanan El Larguero isimli programda Real Madrid'in hem forvet hem kanat oynayan 29 yaşındaki yıldızı Lucas Vazquez'i siyah-beyazlıların yakın takibe aldığı duyuruldu.

DYEGO SOUSA

Yönetim, Kalinic'in alternatifi olarak Dyego Sousa'yı belirledi. Benfica'da kiralık olarak oynayan Brezilyalı futbolcunun bonservisi Çin kulübü Shenzhen'de bulunuyor. Benfica'nın 31 yaşındaki Sousa'nın performansından memnun olmadığı ve aralık ayında bitecek olan kiralık sözleşmesini uzatmayı düşünmediği, Beşiktaş yönetiminin oe gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.

MERT YILMAZ

Sağ bek transferi için çalışmalarn yapan Beşiktaş'ın gündemine Almanya'dan bir gurbetçi geldi. Siyah-beyazlıların, Bayern Münih genç takımında oynayan Mert Yılmaz için Alman kulübüyle masaya oturduğu kaydedildi. Kıran kırana geçen görüşmelerde Beşiktaş'ın 500 bin euro teklif ettiği, Bayern'in ise 1 milyon euro istediği kaydedildi. Bu ücret ikinci görüş mede 600 bin euro'ya düştü ancak Bayern, bu bedeli nakit olarak istediğini Beşiktaşlı yetkililere iletti. Beşiktaş, 600 bin euro'yu üç taksitle ödeyelim derken; Alman kulübü bu ücretin ödenmesi konusunda soru işaretlerinden ötürü taksit seçeneğine yanaşmadı.

BAS DOST

Siyah-beyazlılar, Ache ve Makanda'nın ardından Andre Silva'nın transferi sonrasında Frankfurt'ta dördüncü forvet konumuna gelen Hollandalı için masaya oturdu. Alman yetkililerden kiralama konusunda fiyat bilgisi alındı. İlk temasların da gayet olumlu geçtiği bilgisine ulaşıldı.