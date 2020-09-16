Haberler Beşiktaş N'aptın sen Gökhan!

N'aptın sen Gökhan!

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bilinen ’nin istediği maaş yönetimi şaşırttı. 1.2 milyon euro talep edince tartışılmaya başlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 22:20 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
N'aptın sen Gökhan!

Kanat takviyesi için uzun süredir girişimlerde bulunulan 'nin talep ettiği maaş yönetimde şaşkınlığa neden oldu. Siyah- beyazlıların 3 milyon TL + bonuslar teklif ettiği yıldız futbolcu senelik 1.2 milyon euro istedi. Bunun üzerine yönetimde transferin gerçekleşip gerçekleşmemesi üzerine tartışmalar başladı. Bazı isimler Töre'nin geçen sezonki performansını hatırlatarak istediği paranın çok olduğunu belirtti. Konu 'la görüşülecek.

JOSEF HAFTA SONU KADRODA
Yeni Josef bu haftaki maçında kadroda olacak. Bireysel çalışmalarına devam eden sambacının eksiklerini tamamlayıp cumartesi günü oynanacak mücadelenin ilk 11'inde değilse bile yedek kulübesinde olacağı belirtiliyor. Yönetimin Montero'da kullanmadığı yabancı kontenjanına Josef'i yazacağı kaydedildi.

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