N'aptın sen Gökhan!

Kanat takviyesi için uzun süredir girişimlerde bulunulan Gökhan Töre'nin talep ettiği maaş yönetimde şaşkınlığa neden oldu. Siyah- beyazlıların 3 milyon TL + bonuslar teklif ettiği yıldız futbolcu senelik 1.2 milyon euro istedi. Bunun üzerine yönetimde transferin gerçekleşip gerçekleşmemesi üzerine tartışmalar başladı. Bazı isimler Töre'nin geçen sezonki performansını hatırlatarak istediği paranın çok olduğunu belirtti. Konu Sergen Yalçın'la görüşülecek.

JOSEF HAFTA SONU KADRODA

Yeni transfer Josef bu haftaki Antalya maçında kadroda olacak. Bireysel çalışmalarına devam eden sambacının eksiklerini tamamlayıp cumartesi günü oynanacak mücadelenin ilk 11'inde değilse bile yedek kulübesinde olacağı belirtiliyor. Yönetimin Montero'da kullanmadığı yabancı kontenjanına Josef'i yazacağı kaydedildi.