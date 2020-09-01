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01 Eylül 2020, Salı
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Huzurlarınızda Montero!

Huzurlarınızda Montero!

’ın ’den 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki stoper dün gece yarısı ’a geldi. İspanyol oyuncu bugün imzayı atacak.

'ın takımından 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki savunmacı , 'a geldi. Genç stoper, bugün sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak. çalışmalarını sürdüren ve savunmaya Atletico Madrid'den takviye yapan Beşiktaş, 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero'ya kavuştu. Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralanan Montero'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve çok sayıda basın mensubu karşıladı. Atletico Madrid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta olacak. , 4.5 milyon Euro öderse bonservisinin yüzde 50'sini alacak. Beşiktaş'tan yıllık 775 bin Euro alacak Montero, geçen sezon kiralık oynadığı Deportivo'da 31 resmi karşılaşmada boy göstermişti.

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