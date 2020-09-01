Huzurlarınızda Montero!

Beşiktaş'ın Atletico Madrid takımından 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero, İstanbul'a geldi. Genç stoper, bugün sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak. Transfer çalışmalarını sürdüren ve savunmaya Atletico Madrid'den takviye yapan Beşiktaş, 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero'ya kavuştu. Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralanan Montero'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve çok sayıda basın mensubu karşıladı. Atletico Madrid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta olacak. Kartal, 4.5 milyon Euro öderse bonservisinin yüzde 50'sini alacak. Beşiktaş'tan yıllık 775 bin Euro alacak Montero, geçen sezon kiralık oynadığı Deportivo'da 31 resmi karşılaşmada boy göstermişti.