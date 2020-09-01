Huzurlarınızda Montero!
Beşiktaş’ın Atletico Madrid’den 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki stoper dün gece yarısı İstanbul’a geldi. İspanyol oyuncu bugün imzayı atacak.
Beşiktaş'ın Atletico Madrid takımından 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero, İstanbul'a geldi. Genç stoper, bugün sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak. Transfer çalışmalarını sürdüren ve savunmaya Atletico Madrid'den takviye yapan Beşiktaş, 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero'ya kavuştu. Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralanan Montero'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve çok sayıda basın mensubu karşıladı. Atletico Madrid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta olacak. Kartal, 4.5 milyon Euro öderse bonservisinin yüzde 50'sini alacak. Beşiktaş'tan yıllık 775 bin Euro alacak Montero, geçen sezon kiralık oynadığı Deportivo'da 31 resmi karşılaşmada boy göstermişti.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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