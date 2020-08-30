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30 Ağustos 2020, Pazar
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için beklemede

Kalinic için beklemede

Forvet takviyesi için 'le görüşen , Hırvat forvetin yolunu gözlüyor.

Forvet takviyesi için 'le görüşen , Hırvat forvetin yolunu gözlüyor. 32 yaşındaki golcü ile el sıkışan siyah-beyazlılar, ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kalinic'e "Borservisini al gel imzaları atalım" dedi. Şimdi Kalinic'in İspanyol ekibiyle ipleri koparması bekleniyor.

  1. 30.8.2020
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