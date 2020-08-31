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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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’ın gücüne güç katacak! Kalinic imzaya geliyor

Beşiktaş’ın gücüne güç katacak! Kalinic imzaya geliyor

Uzun zamandır forvet transferinde pek çok isimle temas kuran , bu sıkıntısını bu hafta içinde çözecek. 32 yaşındaki oyuncu, kulübü Atletico’yu ikna etmek üzere. İspanyollar alacakları karşılığı bonservisini verirse Kalinic, 2+1 yıllık imza için ’un yolunu tutacak. İşte detaylar...

Uzun zamandır forvet transferinde pek çok isimle temas kuran , bu sıkıntısını bu hafta içinde çözecek. Hırvat golcü Nikola Kalinic ile görüşmelerde önemli mesafe kat eden siyah-beyazlı kulüp, 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Fakat transfere yüksek para ödenemeyeceği için 32 yaşındaki golcüden bonservisini alması istendi. Bunun üzerine İspanyol kulübü ile masaya oturan Kalinic, Beşiktaş'a gitme isteğini bildirip alacaklarına karşılık serbest kalma teklifi yaptı. Forvet hattında Alvaro Morata ve gibi dünyaca ünlü yıldızları bulunduran de bu öneriye olumlu yaklaştı.

ATLETICO 4 MİLYON İSTEMİŞTİ
Kulübü ile ipleri koparması an meselesi olan Hırvat santrfor, boşa çıkar çıkmaz 'un yolunu tutacak. Hatta gelen haberlere göre bu hafta içinde bitecek. Atletico Madrid'de bırakacağı ücreti Beşiktaş'tan imza parası olarak alacak olan 1.87 boyundaki golcüye 2 milyon euro ödenecek. Maaş olarak da 1.5 milyon euro verilecek. Beşiktaş, piyasa değeri 5.5 milyon euro civarında olan Kalinic için Atletico Madrid'den fiyat sorduğunda ispanyollar 4 milyon euro'luk fiyat çekmişti.

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması!


149
Yıldız oyuncu Kalinic, kariyerinde , B. Rovers, Dnipro, , Milan, A. Madrid ve Roma formalarını giydi. Kalinic bu periyotta 149 gol atarken 45 de asist yaptı. formasıyla da 2007- 08 sezonunda Hırvatistan'ta 17 gol atarak gol kralı oldu.

FORVETE İYİ BİR OYUNCU GELECEK
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a yaptığı açıklamada Kalinic ile ilgili girişimleri doğruladı. Kocadağ, "Forvette görüştüğümüz 2-3 isim var ve evet Kalinic ile de görüşüyoruz. Forvette iyi bir ismi kazandıracağız" dedi. Kocadağ, maliyet açısından uygun transfer yapacaklarını da ekledi.

  1. 31.8.2020
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