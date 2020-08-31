Beşiktaş'tan 2. İngiltere çıkarması! İşte transfer planı

Badou Ndiaye transferinden vazgeçen Beşiktaş, rotayı yeniden İngiltere'ye çevirdi. Elneny'nin yerine ön libero arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, Chelsea'nin tecrübeli orta sahası Danny Drinkwater ile Leicester City'den Nampalys Mendy için teklifini yaptı.
Bir süredir Badou Ndiaye için Stoke City ile görüşen Beşiktaş, bu transferden vazgeçti. Senegalli yıldızda yaşanan bonservis problemi dışında, oyuncu tercihleri de değişen siyah-beyazlılar, savunma yönü daha güçlü olduğunu düşündüğü isimler üzerinden yeni bir plan yaptı. Kartal, bu doğrultuda rotasını ikinci kez İngiltere'ye çevirerek Chelsea'nin tecrübeli orta sahası Danny Drinkwater ile Leicester City'den Nampalys Mendy için kulüplerine kiralama teklifinde bulundu.
LİG BAŞLANGICINA YETİŞTİRİLECEK
İngilizlerden gelecek cevabı bekleyen Beşiktaş, ön libero transferini ligin başlangıcına yetiştirmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Burnley'ye, ikinci devresinde ise Aston Villa'ya kiralanan 30 yaşındaki Drinkwater, 2017 yazında 38 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olmuştu. Kariyerinin en önemli dönemlerini ülkesi Fransa'da geçiren 28 yaşındaki Mendy ise 2016'da 15 milyon Euro bonservisle Leicester'ın yolunu tutmuştu.
- 31.08.2020
- Güncelleme: 31.08.2020 01:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan 2. İngiltere çıkarması! İşte transfer planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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