Beşiktaş'tan 2. İngiltere çıkarması! İşte transfer planı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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'tan 2. çıkarması! İşte planı

Beşiktaş'tan 2. İngiltere çıkarması! İşte transfer planı

Badou Ndiaye transferinden vazgeçen , rotayı yeniden 'ye çevirdi. Elneny'nin yerine ön libero arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, 'nin tecrübeli orta sahası Danny ile Leicester City'den için teklifini yaptı.

Bir süredir Badou Ndiaye için ile görüşen , bu transferden vazgeçti. Senegalli yıldızda yaşanan bonservis problemi dışında, oyuncu tercihleri de değişen siyah-beyazlılar, savunma yönü daha güçlü olduğunu düşündüğü isimler üzerinden yeni bir plan yaptı. , bu doğrultuda rotasını ikinci kez 'ye çevirerek 'nin tecrübeli orta sahası Danny ile Leicester City'den için kulüplerine kiralama teklifinde bulundu.

LİG BAŞLANGICINA YETİŞTİRİLECEK

İngilizlerden gelecek cevabı bekleyen Beşiktaş, ön libero transferini ligin başlangıcına yetiştirmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Burnley'ye, ikinci devresinde ise 'ya kiralanan 30 yaşındaki Drinkwater, 2017 yazında 38 milyon Euro'ya Chelsea'ye olmuştu. Kariyerinin en önemli dönemlerini ülkesi 'da geçiren 28 yaşındaki Mendy ise 2016'da 15 milyon Euro bonservisle Leicester'ın yolunu tutmuştu.

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 01:44
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