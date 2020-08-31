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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Santon da bu hafta geliyor

Santon da bu hafta geliyor

, sağ beke düşünülen Santon için artık gün sayıyor.

, sağ beke düşünülen Santon için artık gün sayıyor. İtalyan basınının, "Yakında 'ye gidecek" diye yazdığı 29 yaşındaki futbolcu için tarih bile verildi. Çizme'den gelen son haberlere göre tecrübeli futbolcunun, Kalinic gibi bu hafta sonuna kadar 'da olacağı ileri sürüldü. Siyah-beyazlı kulübün, Santon ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.
  1. 31.8.2020
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