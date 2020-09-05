Menajer görüşmeyi doğruladı! Golcü oyuncu ve Beşiktaş...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı. Menajer Pini Zahavi, Aboubakar'ın Beşiktaş transferini doğruladı ve açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlılar, Porto'da forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın Aboubakar transferiyle ilgili olarak İsrailli menajer Pini Zahavi, Beşiktaş'la görüşmelerin yapıldığını doğruladı.
Portekiz basını A Bola'ya konuşan ve Porto'nun transferlerini yöneten menajer Pini Zahavi, "Beşiktaş'la görüşüyoruz. Aboubakar sakat değil. Porto'nun antrenmanlarında düzenli olarak yer alıyor. Başarılı bir sezonda Porto'nun yıldız golcüleriyle rekabet etti ve sabırla bekledi. Profesyonelliğin gerektirdiği gibi çalıştı." ifadelerini kullandı.
Kamerunlu forvet, 2016-2017 sezonunda kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giymişti. Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 38 maçta forma giydi. Bu maçların 27'sinde ilk 11'de sahaya çıkarken 2423 dakika sahada kaldı.
19 GOL 4 ASİST
Siyah-beyazlı formayla 19 gol atan Aboubakar, 4 asistlik katkı vermişti.
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 19:31
- Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gül...
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Gökhan Gül kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
- Galatasaray'ı yıkan transfer! O isim imzayı attı
- Menajer görüşmeyi doğruladı! Golcü oyuncu ve Beşiktaş...
- Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer savaşı ortaya çıktı! Süper Lig'e geliyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Menajer görüşmeyi doğruladı! Golcü oyuncu ve Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.