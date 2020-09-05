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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Menajer görüşmeyi doğruladı! Golcü oyuncu ve ...

Menajer görüşmeyi doğruladı! Golcü oyuncu ve Beşiktaş...

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, ile görüşmelere başladı. Menajer Pini Zahavi, Aboubakar'ın Beşiktaş transferini doğruladı ve açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden 'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlılar, Porto'da forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu forvet ile görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın Aboubakar transferiyle ilgili olarak İsrailli menajer Pini Zahavi, Beşiktaş'la görüşmelerin yapıldığını doğruladı.

Portekiz basını A Bola'ya konuşan ve Porto'nun transferlerini yöneten menajer Pini Zahavi, "Beşiktaş'la görüşüyoruz. Aboubakar sakat değil. Porto'nun antrenmanlarında düzenli olarak yer alıyor. Başarılı bir sezonda Porto'nun yıldız golcüleriyle rekabet etti ve sabırla bekledi. Profesyonelliğin gerektirdiği gibi çalıştı." ifadelerini kullandı.

Kamerunlu forvet, 2016-2017 sezonunda kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giymişti. Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 38 maçta forma giydi. Bu maçların 27'sinde ilk 11'de sahaya çıkarken 2423 dakika sahada kaldı.

19 GOL 4 ASİST

Siyah-beyazlı formayla 19 gol atan Aboubakar, 4 asistlik katkı vermişti.

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 19:31
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