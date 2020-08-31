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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Bayramı kutladılar

Bayramı kutladılar

Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, 'nı kutladı.

Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, 'nı kutladı. Beşiktaşlı oyuncular, antrenman öncesi Türk bayrağı etrafında bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Öte yandan Başkan de Zafer Bayramı için bir mesaj yayınlayıp "30 Ağustos'u bizlere armağan eden, ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, Zafer Bayramımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 31.8.2020
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