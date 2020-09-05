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05 Eylül 2020, Cumartesi
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'yi yıkacak iddiası! " Kalinic ile anlaştı"

Fenerbahçe'yi yıkacak transfer iddiası! "Beşiktaş Kalinic ile anlaştı"

'tan 'ye dev çalımı gelebilir... İddiaya göre siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Hırvat golcü ile anlaştı. Hatta siyah beyazlıların mali anlamda anlaştığı miktar dahi duyuruldu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin kısa süre önce anlaştığı ve menajerini İstanbul'a çağırdığı dile getirilen için flaş bir iddia gündeme geldi.

Buna göre Hırvat golcünün bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid, ile konusunda anlaşmaya vardı. Aktarılan bilgilere göre son olarak Roma'da kiralık forma giyen golcü futbolcu, gelecek sezondan itibaren Beşiktaş forması terletecek.

Todofichajes'in haberindeki iddialara göre Beşiktaş, yaklaşık 2 milyon euro satın alma opsiyonu ile 2021 yılına dek oyuncuyu kiraladı.

OPSİYON 2 YILLIK
Öte yandan Kalinic'in isteğe bağlı sözleşmesini 2 yıl daha uzatabileceği ifade edilirken, kendisinin de yıllık 2 milyon euroluk maaş alacağı kaydedildi.

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YAKINDA DUYURULACAK
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın, Kalinic transferini kısa süre içerisinde duyuracağı aktarıldı.

  1. 05.09.2020
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