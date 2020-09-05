Fenerbahçe'yi yıkacak transfer iddiası! "Beşiktaş Kalinic ile anlaştı"

Fenerbahçe'nin kısa süre önce anlaştığı ve menajerini İstanbul'a çağırdığı dile getirilen Nikola Kalinic için flaş bir iddia gündeme geldi.

Buna göre Hırvat golcünün bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid, Beşiktaş ile transfer konusunda anlaşmaya vardı. Aktarılan bilgilere göre son olarak Roma'da kiralık forma giyen golcü futbolcu, gelecek sezondan itibaren Beşiktaş forması terletecek.

Todofichajes'in haberindeki iddialara göre Beşiktaş, yaklaşık 2 milyon euro satın alma opsiyonu ile 2021 yılına dek oyuncuyu kiraladı.

OPSİYON 2 YILLIK

Öte yandan Kalinic'in isteğe bağlı sözleşmesini 2 yıl daha uzatabileceği ifade edilirken, kendisinin de yıllık 2 milyon euroluk maaş alacağı kaydedildi.

YAKINDA DUYURULACAK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın, Kalinic transferini kısa süre içerisinde duyuracağı aktarıldı.