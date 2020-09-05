Fenerbahçe'yi yıkacak transfer iddiası! "Beşiktaş Kalinic ile anlaştı"
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı gelebilir... İddiaya göre siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Hırvat golcü Nikola Kalinic ile anlaştı. Hatta siyah beyazlıların mali anlamda anlaştığı miktar dahi duyuruldu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin kısa süre önce anlaştığı ve menajerini İstanbul'a çağırdığı dile getirilen Nikola Kalinic için flaş bir iddia gündeme geldi.
Buna göre Hırvat golcünün bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid, Beşiktaş ile transfer konusunda anlaşmaya vardı. Aktarılan bilgilere göre son olarak Roma'da kiralık forma giyen golcü futbolcu, gelecek sezondan itibaren Beşiktaş forması terletecek.
Todofichajes'in haberindeki iddialara göre Beşiktaş, yaklaşık 2 milyon euro satın alma opsiyonu ile 2021 yılına dek oyuncuyu kiraladı.
OPSİYON 2 YILLIK
Öte yandan Kalinic'in isteğe bağlı sözleşmesini 2 yıl daha uzatabileceği ifade edilirken, kendisinin de yıllık 2 milyon euroluk maaş alacağı kaydedildi.
YAKINDA DUYURULACAK
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın, Kalinic transferini kısa süre içerisinde duyuracağı aktarıldı.
- 05.09.2020
- İşte Vedat Muriqi'nin İtalya'ya uçacağı tarih! Fenerbahçe transfer için Lazio ile anlaştı
- Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Vedat Muriqi getirecek
- Emre Belözoğlu yine iş başında! Gökhan Gönül'ün veliahtı geliyor
- Genç yıldızdan transfer sözleri! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
- Galatasaray'a müjdeli haber! Gelişmeyi böyle duyurdular
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'yi yıkacak transfer iddiası! "Beşiktaş Kalinic ile anlaştı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.