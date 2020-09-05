Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gül...
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Fortuna Düsseldorf forması giyen 22 yaşındaki Gökhan Gül'ü gündemine aldığı öğrenildi.
Yeni sezona bambaşka bir kadro ile şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, transferin en atak kulübü durumunda. Neredeyse tüm mevkileri yeni isimlerle kuvvetlendiren sarı-lacivertlilerin savunma mevki için de bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.
Trt Spor'un haberine göre Fenerbahçe Almanya 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen 22 yaşındaki Gökhan Gül ile temas halinde olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla temasa geçtiği öğrenilirken, kadrosuna katıp Süper Lig ekiperine kiralayarak ülke futbolunu tanımasını planladığı öğrenildi.
GÖKHAN GÜL KİMDİR?
17 Temmuz 1998 yılında Almanya Castrop-Rauxel'de dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen genç futbolcu futbola VFL Bochum altyapısında başladı. 2015-2016 yılında Bochum'da profesyonel olan Gökhan Gül 2016-2017 yılında Fortuna Düsseldof'a transfer oldu. Genç futbolcu 143 maçta 12 gol 7 asist ile oynadı. Gökhan Gül'ün 325 bin € piyasa değeri bulunuyor.
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 22:34
- İşte Vedat Muriqi'nin İtalya'ya uçacağı tarih! Fenerbahçe transfer için Lazio ile anlaştı
- Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Vedat Muriqi getirecek
- Emre Belözoğlu yine iş başında! Gökhan Gönül'ün veliahtı geliyor
- Genç yıldızdan transfer sözleri! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
- Galatasaray'a müjdeli haber! Gelişmeyi böyle duyurdular
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gül... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.