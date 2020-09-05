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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den savunmaya takviye! Almanya'dan geliyor

'den transfer atağı! ...

Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gül...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak forması giyen 22 yaşındaki 'ü gündemine aldığı öğrenildi.

Yeni sezona bambaşka bir kadro ile şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan , transferin en atak kulübü durumunda. Neredeyse tüm mevkileri yeni isimlerle kuvvetlendiren sarı-lacivertlilerin savunma mevki için de bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Trt Spor'un haberine göre Fenerbahçe Almanya 2. Ligi ekiplerinden forması giyen 22 yaşındaki ile temas halinde olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla temasa geçtiği öğrenilirken, kadrosuna katıp ekiperine kiralayarak ülke futbolunu tanımasını planladığı öğrenildi.

GÖKHAN GÜL KİMDİR?

17 Temmuz 1998 yılında Almanya Castrop-Rauxel'de dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen genç futbolcu futbola VFL Bochum altyapısında başladı. 2015-2016 yılında Bochum'da profesyonel olan Gökhan Gül 2016-2017 yılında Fortuna Düsseldof'a transfer oldu. Genç futbolcu 143 maçta 12 gol 7 asist ile oynadı. Gökhan Gül'ün 325 bin € piyasa değeri bulunuyor.

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 22:34
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