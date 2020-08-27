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Şampiyonlar Ligi'ne direkt bilet tehlikede! İşte o tablo
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK'a 3-1 mağlup olarak Devler Ligi macerasını erken noktalamıştı. Temsilcimizin elenmesi sonrası, gelecek sezonlarda Türkiye'nin turnuvaya direkt takım gönderme hakkı da tehlikeye girdi. İşte o tablo ve detaylar...
27 Ağustos 2020 Perşembe 10:28
Güncelleme: 27.08.2020 10:28
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'la oynadığı maç sonrası turnuvaya ön eleme turundan veda eden Beşiktaş'ın bu mağlubiyeti, Devler Ligi'nde direkt takım gönderme hakkını da zora soktu.
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Sabah'ın haberine göre UEFA ülke sıralamasında 27.800 puanla 11. sırada bulunan Türkiye, Beşiktaş'ın aldığı yenilgiyle 0.700 puan önünde yer aldığı Ukrayna ile aradaki farkı açma ya da koruma şansını yitirdi.
Ukrayna ekiplerinin farkı eritmesi durumunda 12. sıraya düşecek olan Türkiye, 2022- 23 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderemeyecek.
Türkiye 11. sırada kalırsa, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımın kendi ligini de Devler Ligi gruplarına kalacak potada bitirmesi halinde direkt katılım sağlayabilecek.
30 MİLYON EURO'LUK GELİRDEN OLDU
Maddi olarak zor günler geçiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grupları şansını kaybederken aynı zamanda yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir gelirden oldu.