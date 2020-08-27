Şampiyonlar Ligi'ne direkt bilet tehlikede! İşte o tablo

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK'a 3-1 mağlup olarak Devler Ligi macerasını erken noktalamıştı. Temsilcimizin elenmesi sonrası, gelecek sezonlarda Türkiye'nin turnuvaya direkt takım gönderme hakkı da tehlikeye girdi. İşte o tablo ve detaylar...