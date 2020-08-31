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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Burak ilk asistini yaptı

Burak ilk asistini yaptı

'tan ayrılıp Ligue 1 ekiplerinden Lille'e olan ilk 11'de çıktığı ilk karşılaşmada asist yaptı.

'tan ayrılıp Ligue 1 ekiplerinden Lille'e olan ilk 11'de çıktığı ilk karşılaşmada asist yaptı. Reims'e karşı oynanan mücadelede Zeki Çelik'in doldurduğu topu Jonathan Bamba'ya aktaran Burak, 24 yaşındaki oyuncunun topu filelerle buluşturmasıyla asist yapmış oldu. 35 yaşındaki Burak ilk maçına Rennes karşısında girmişti.
  1. 31.8.2020
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