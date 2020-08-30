Beşiktaş, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Montero'yu İstanbul'a getiriyor. A Spor'un haberine göre yıldız futbolcu bugün (31 Ağustos Pazartesi) İstanbul'da olacak.
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, yeni yıldızını İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.
Buna göre Kara Kartal, geçtiğimiz sezon Deportivo'da kiralık forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.
Yıldız futbolcu, 31 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da olacak.
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 23:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın yeni transferi Montero İstanbul'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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