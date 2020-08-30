Beşiktaş'ın yeni transferi Montero İstanbul'a geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero İstanbul'a geliyor

, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan 'yu İstanbul'a getiriyor. A Spor'un haberine göre yıldız futbolcu bugün (31 Ağustos Pazartesi) İstanbul'da olacak.

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, yeni yıldızını İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Buna göre Kara Kartal, geçtiğimiz sezon Deportivo'da kiralık forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Francisco 'yu İstanbul'a getiriyor.

Yıldız futbolcu, 31 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da olacak.

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  1. 30.08.2020
  2. Güncelleme: 30.08.2020 23:51
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