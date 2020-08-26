Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Pato, Balotelli, Koita...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

KAYODE

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi. Beşiktaşlı yetkililer geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da geçiren, Shakhtar Donetsk'in forvetlerinden Olarenwaju Kayode'yle de ilgilenmeye başladı.

NIKOLA KALINIC

Menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen Atletico Madrid'in yıldız forveti Nikola Kalinic ile ilgili kararı Teknik direktör Sergen Yalçın verecek. Uygun koşullarda anlaşılması üzerine Nikola Kalınıc'in Beşiktaş'a katılabileceği belirtildi.

PATO

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hedefteki futbolculardan biri olan Pato UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maça bağlıydı. PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 ile geçmesi Pato transferini zora soktu. Yönetim, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda harekete geçecek.

CARLOS BACCA

Kolombiyalı oyuncunun İspanyol menajeri, Semih Usta aracılığıyla Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaptı. Bacca'nın Villareal'den ayrılabileceğini, geçirdiği sakatlığının da ciddi olmadığı iletti.

OUMAR NIASSE

Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Oumar Niasse oldu. Siyah-beyazlıların Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Senegalli golcü için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

BADOU NDIAYE

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun kulübüne kiralama teklifinde bulundu ancak Stoke City, Ocak 2018'de 16 milyon Euro'ya aldığı futbolcusu için 2 milyon Euro bonservis bedeli biçti. Fiyatın uygun olması sonrası Ndiaye yeniden gündeme geldi.

KOITA

Siyah-beyazlıların santrfor adaylarından biri olan Koita'nın maliyeti el yaktı. Kaleci Fatih'i Galatasaray'a, Thiam'ı da F.Bahçe'ye bedelsiz veren Kasımpaşa, Fode Keita için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli istedi.

ATAKAN ÜNER

Beşiktaş'ın Altınordu'dan renklerine kattığı 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Beşiktaş'a transfer olan Atakan Üner'in bulunduğu uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 13.30 sıralarında iniş yaptı. İzmir'de takım arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrılan genç futbolcu, önceki sezon Yukatel Denizlispor'la sözleşmesini feshedip Altınordu'ya transfer olmuştu.

MARIO BALOTELLI

Beşiktaş için dünyaca ünlü Marca Gazetesi'nde flaş bir habere yer verildi. Siyah beyazlıların kısa süre önce veto ettiği dile getirilen Mario Balotelli'nin, Süper Lig devinin listesine yeniden girdiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.