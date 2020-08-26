Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Pato, Balotelli, Koita...
Özellikle forvet ve sağ bek pozisyonlarında eksikliği bulunan Beşiktaş'ta yönetim Sergen Yalçın'ın belirlediği pozisyonlardaki eksikleri kapatmak için birçok isimle ve kulüpleriyle görüşüyor. Listede Balotelli, Koita, Pato gibi isimler yer alıyor. O listede yer alan futbolcular ve son durumları hakkında bilgiler haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
KAYODE
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi. Beşiktaşlı yetkililer geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da geçiren, Shakhtar Donetsk'in forvetlerinden Olarenwaju Kayode'yle de ilgilenmeye başladı.
NIKOLA KALINIC
Menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen Atletico Madrid'in yıldız forveti Nikola Kalinic ile ilgili kararı Teknik direktör Sergen Yalçın verecek. Uygun koşullarda anlaşılması üzerine Nikola Kalınıc'in Beşiktaş'a katılabileceği belirtildi.
PATO
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hedefteki futbolculardan biri olan Pato UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maça bağlıydı. PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 ile geçmesi Pato transferini zora soktu. Yönetim, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda harekete geçecek.
CARLOS BACCA
Kolombiyalı oyuncunun İspanyol menajeri, Semih Usta aracılığıyla Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaptı. Bacca'nın Villareal'den ayrılabileceğini, geçirdiği sakatlığının da ciddi olmadığı iletti.
OUMAR NIASSE
Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Oumar Niasse oldu. Siyah-beyazlıların Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Senegalli golcü için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.
BADOU NDIAYE
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun kulübüne kiralama teklifinde bulundu ancak Stoke City, Ocak 2018'de 16 milyon Euro'ya aldığı futbolcusu için 2 milyon Euro bonservis bedeli biçti. Fiyatın uygun olması sonrası Ndiaye yeniden gündeme geldi.
KOITA
Siyah-beyazlıların santrfor adaylarından biri olan Koita'nın maliyeti el yaktı. Kaleci Fatih'i Galatasaray'a, Thiam'ı da F.Bahçe'ye bedelsiz veren Kasımpaşa, Fode Keita için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli istedi.
ATAKAN ÜNER
Beşiktaş'ın Altınordu'dan renklerine kattığı 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Beşiktaş'a transfer olan Atakan Üner'in bulunduğu uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 13.30 sıralarında iniş yaptı. İzmir'de takım arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrılan genç futbolcu, önceki sezon Yukatel Denizlispor'la sözleşmesini feshedip Altınordu'ya transfer olmuştu.
MARIO BALOTELLI
Beşiktaş için dünyaca ünlü Marca Gazetesi'nde flaş bir habere yer verildi. Siyah beyazlıların kısa süre önce veto ettiği dile getirilen Mario Balotelli'nin, Süper Lig devinin listesine yeniden girdiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 13:15
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Pato, Balotelli, Koita... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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