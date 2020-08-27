Papiss Cisse BAE’ye gidiyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Papiss Cisse BAE’ye gidiyor

’ye gidiyor

Papiss Cisse BAE’ye gidiyor

'ın forvet adaylarından biri olan ile görüşmeler devam ederken, siyah-beyazlıların 'ne veda etmesi sıkıntı yarattı.

'ın forvet adaylarından biri olan ile görüşmeler devam ederken, siyah-beyazlıların 'ne veda etmesi sıkıntı yarattı. Başkan , sadece lig yarışı için Cisse'ye 1.5 milyon euro vermeyeceğini menajerine iletti. Papiss Cisse'nin Beşiktaş'ın teklifi olan 850 bin euro'yu kabul etmemesi durumunda 'ye gideceği iddia edildi.
  1. 27.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Papiss Cisse BAE’ye gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA