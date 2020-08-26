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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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istedi kaptı! ...

Beşiktaş istedi Kasımpaşa kaptı! Yasin Dülger...

'ta son dakika haberi... Yeni sezon öncesi siyah beyazlılar, gündemine Boluspor'da forma giyen 'i almıştı. Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş'ın gündemindeki oyuncu, 'yı tercih etti. İşte detaylar...

Kaleci Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Mame Thiam'ı da Fenerbahçe'ye bedelsiz veren 'dan bu kez hücum hattına takviye geldi.

Ajansspor'un haberine göre Paşa, Boluspor'dan ayrılan sol kanat 'le anlaştı. Yasin'in transferinde Kasımpaşa CEO'su Serkan Rençber'in oyuncuyu istediği etkili oldu.

NEVŞEHİR'DE KİRALIK OYNADI
Geçtiğimiz sezonu 3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcu 17 maçta oynarken 1 gol attı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Öte yandan Yasin Dülger geçen sezon ve Kasımpaşa izleme ekibi tarafından takibe alınmıştı.

NAZİLLİ'NİN KARİYERİNE ETKİSİ
2018/2019 sezonunu Nazilli Belediyespor'da kiralık olarak geçiren Yasin Dülger performansıyla transferin o dönem gözdesi olmuştu. Yasin, 28 maçta; 16 gol, 15 asist ile 31 gole etki sağlamıştı.

  1. 26.08.2020
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