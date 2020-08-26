Beşiktaş istedi Kasımpaşa kaptı! Yasin Dülger...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Yeni sezon öncesi siyah beyazlılar, gündemine Boluspor'da forma giyen Yasin Dülger'i almıştı. Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş'ın gündemindeki oyuncu, Kasımpaşa'yı tercih etti. İşte detaylar...
Kaleci Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Mame Thiam'ı da Fenerbahçe'ye bedelsiz veren Kasımpaşa'dan bu kez hücum hattına takviye geldi.
Ajansspor'un haberine göre Paşa, Boluspor'dan ayrılan sol kanat Yasin Dülger'le anlaştı. Yasin'in transferinde Kasımpaşa CEO'su Serkan Rençber'in oyuncuyu istediği etkili oldu.
NEVŞEHİR'DE KİRALIK OYNADI
Geçtiğimiz sezonu 3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcu 17 maçta oynarken 1 gol attı.
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Öte yandan Yasin Dülger geçen sezon Beşiktaş ve Kasımpaşa izleme ekibi tarafından takibe alınmıştı.
NAZİLLİ'NİN KARİYERİNE ETKİSİ
2018/2019 sezonunu Nazilli Belediyespor'da kiralık olarak geçiren Yasin Dülger performansıyla transferin o dönem gözdesi olmuştu. Yasin, 28 maçta; 16 gol, 15 asist ile 31 gole etki sağlamıştı.
- 26.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş istedi Kasımpaşa kaptı! Yasin Dülger... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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