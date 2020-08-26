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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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PAOK maçı sonrası 'ta flaş gelişme! ...

PAOK maçı sonrası Beşiktaş'ta flaş gelişme! Mario Balotelli...

'ta son dakika haberi... Son olarak PAOK ile Şampiyolar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen siyah beyazlılar, mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya havlu atmıştı. Yaşanan bu gelişmeyle beraber Marca, sürpriz bir habere imza atarken, Beşiktaş'ın 'yi yeniden gündemine aldığı ve İtalyan yıldızın kadroya dahil olabileceğini duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'un konuğu olmuş ve Yunan ekibine 3-1 mağlup olmuştu. Maçın ardından Sergen Yalçın, transferlerin gelmesinin gerektiğini net bir dille ifade etmişti.

Siyah beyazlılar PAOK karşısında hücum anlamında etkisiz bir futbol sergilerken, Larin'in yetersizliği gözle görülür bir biçimde belli olmuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş için dünyaca ünlü Marca Gazetesi'nde flaş bir habere yer verildi. Siyah beyazlıların kısa süre önce veto ettiği dile getirilen 'nin, Süper Lig devinin listesine yeniden girdiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.

YA MLS YA BEŞİKTAŞ
Brescia ile yollarını ayırmasının ardından Balotelli, Beşiktaş ile flörtünü hızlandırırken, siyah beyazlılarla uzlaşma sağlayamamıştı. Marca'nın aktardığı bilgilere göre İtalyan golcü, kendisine talip olan ABD ekibi LA Galaxy ya da Beşiktaş'tan birine kısa süre içinde 'geliyorum' mesajın verecek.

Kariyeri boyunca 398 profesyönel müsabakada rol alan Baloelli, 161 gole imza atarken 34 asist üretmişti.

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 10:42
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