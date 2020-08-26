PAOK maçı sonrası Beşiktaş'ta flaş gelişme! Mario Balotelli...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Son olarak PAOK ile Şampiyolar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen siyah beyazlılar, mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya havlu atmıştı. Yaşanan bu gelişmeyle beraber Marca, sürpriz bir habere imza atarken, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'yi yeniden gündemine aldığı ve İtalyan yıldızın kadroya dahil olabileceğini duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'un konuğu olmuş ve Yunan ekibine 3-1 mağlup olmuştu. Maçın ardından Sergen Yalçın, transferlerin gelmesinin gerektiğini net bir dille ifade etmişti.
Siyah beyazlılar PAOK karşısında hücum anlamında etkisiz bir futbol sergilerken, Larin'in yetersizliği gözle görülür bir biçimde belli olmuştu.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş için dünyaca ünlü Marca Gazetesi'nde flaş bir habere yer verildi. Siyah beyazlıların kısa süre önce veto ettiği dile getirilen Mario Balotelli'nin, Süper Lig devinin listesine yeniden girdiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.
YA MLS YA BEŞİKTAŞ
Brescia ile yollarını ayırmasının ardından Balotelli, Beşiktaş ile flörtünü hızlandırırken, siyah beyazlılarla uzlaşma sağlayamamıştı. Marca'nın aktardığı bilgilere göre İtalyan golcü, kendisine talip olan ABD ekibi LA Galaxy ya da Beşiktaş'tan birine kısa süre içinde 'geliyorum' mesajın verecek.
Kariyeri boyunca 398 profesyönel müsabakada rol alan Baloelli, 161 gole imza atarken 34 asist üretmişti.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 10:42
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
PAOK maçı sonrası Beşiktaş'ta flaş gelişme! Mario Balotelli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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