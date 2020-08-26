Yeni Malatyaspor Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye karşılık iki ismi talep etti! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Umut Nayir'le birlikte onu da istediler!

'tan 'ye karşılık iki ismi talep etti!

Yeni Malatyaspor Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye karşılık iki ismi talep etti!

Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan veda eden , çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı takım, rotayı eski oyuncusu 'yi isterken, 'un da flaş bir talebi oldu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

'ın gündemindeki konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların bonservis ödemek istemediği tecrübeli oyuncu için , Tyler Boyd'u istese de ABD'li oyuncu ayrılmayı kabul etmedi.

Sabah'ta yer alan habere göre bunun üzerine Gökhan-Umut Nayir takası gündeme gelirken, sarı-siyahlıların bir talebi daha oldu. Ajdin Hasic'i de gözüne kestiren Yeni Malatyaspor, Umut'un yanında genç oyuncuyu kiralık olarak istedi.

Siyah-beyazlı yönetimin bu talebe olumlu baktığı, son kararı Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi.

18 yaşındaki genç futbolcu, Beşiktaş'a ocak ayı döneminde 'in genç takımından transfer olmuştu. Siyah-beyazlılar, Bosna Hersekli sağ kanat oyuncusunu, Ümraniyespor'a kiralamıştı.

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  1. 26.08.2020
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