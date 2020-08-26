Yeni Malatyaspor Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye karşılık iki ismi talep etti!

Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların bonservis ödemek istemediği tecrübeli oyuncu için Yeni Malatyaspor, Tyler Boyd'u istese de ABD'li oyuncu ayrılmayı kabul etmedi.

Sabah'ta yer alan habere göre bunun üzerine Gökhan-Umut Nayir takası gündeme gelirken, sarı-siyahlıların bir talebi daha oldu. Ajdin Hasic'i de gözüne kestiren Yeni Malatyaspor, Umut'un yanında genç oyuncuyu kiralık olarak istedi.

Siyah-beyazlı yönetimin bu talebe olumlu baktığı, son kararı Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi.

18 yaşındaki genç futbolcu, Beşiktaş'a ocak ayı transfer döneminde Dinamo Zagreb'in genç takımından transfer olmuştu. Siyah-beyazlılar, Bosna Hersekli sağ kanat oyuncusunu, Ümraniyespor'a kiralamıştı.