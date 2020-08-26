Yeni Malatyaspor Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye karşılık iki ismi talep etti!
Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan veda eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı takım, rotayı eski oyuncusu Gökhan Töre'yi isterken, Yeni Malatyaspor'un da flaş bir talebi oldu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların bonservis ödemek istemediği tecrübeli oyuncu için Yeni Malatyaspor, Tyler Boyd'u istese de ABD'li oyuncu ayrılmayı kabul etmedi.
Sabah'ta yer alan habere göre bunun üzerine Gökhan-Umut Nayir takası gündeme gelirken, sarı-siyahlıların bir talebi daha oldu. Ajdin Hasic'i de gözüne kestiren Yeni Malatyaspor, Umut'un yanında genç oyuncuyu kiralık olarak istedi.
Siyah-beyazlı yönetimin bu talebe olumlu baktığı, son kararı Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi.
18 yaşındaki genç futbolcu, Beşiktaş'a ocak ayı transfer döneminde Dinamo Zagreb'in genç takımından transfer olmuştu. Siyah-beyazlılar, Bosna Hersekli sağ kanat oyuncusunu, Ümraniyespor'a kiralamıştı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye karşılık iki ismi talep etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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