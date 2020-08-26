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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: 'ta ile yollar ayrılıyor

Son dakika: Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrılıyor

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar ile yollarını ayırma kararı aldı ve oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden 'ta, ayrılık için düğmeye basıldı.

Buna göre siyah beyazlılar, 2018-19 sezonunda Meksika ekibi CD Cruz Azul'dan kadrosuna kattığı ile yollarını ayırma kararı aldı.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlı yönetim, Roco'nun menajerini İstanbul'a davet etti ve ayrılık görüşmelerine başlayacağı belirtildi.

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 17:01
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