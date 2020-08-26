Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar Enzo Roco ile yollarını ayırma kararı aldı ve oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Beşiktaş'ta, ayrılık için düğmeye basıldı.
Buna göre siyah beyazlılar, 2018-19 sezonunda Meksika ekibi CD Cruz Azul'dan kadrosuna kattığı Enzo Roco ile yollarını ayırma kararı aldı.
MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlı yönetim, Roco'nun menajerini İstanbul'a davet etti ve ayrılık görüşmelerine başlayacağı belirtildi.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 17:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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