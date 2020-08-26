Son dakika: Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Beşiktaş'ta, ayrılık için düğmeye basıldı.

Buna göre siyah beyazlılar, 2018-19 sezonunda Meksika ekibi CD Cruz Azul'dan kadrosuna kattığı Enzo Roco ile yollarını ayırma kararı aldı.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlı yönetim, Roco'nun menajerini İstanbul'a davet etti ve ayrılık görüşmelerine başlayacağı belirtildi.