Oğlum emek hırsızı değil! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Oğlum emek hırsızı değil!

Oğlum emek hırsızı değil!

'ın babası 'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

'ın babası 'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Baba Yılmaz, "Oğlum bir yılda en çok gol atan oyuncu ama maalesef itibarsızlaştırılarak oradan ayrıldı. Çok acı bir şey. Burak 'ta da mutluydu. tepki verdiler, bunu doğru bulmuyorum" dedi.
  1. 27.8.2020
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