Kemal Erdoğan: “İyi hazırlananlar hedefe ulaşacak” - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kemal Erdoğan: “İyi hazırlananlar hedefe ulaşacak”

Kemal Erdoğan: “İyi hazırlananlar hedefe ulaşacak”

, fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çok uzun bir maraton var önümüzde. İyi hazırlanan takımlar, sağlıklı çalışanlar hedefe ulaşacaktır" dedi.

, "Çok uzun bir maraton var önümüzde. İyi hazırlanan takımlar, sağlıklı çalışanlar hedefe ulaşacaktır" dedi.

'de 2020-2021 sezonu fikstürü, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak olan ve Beşiktaş takımlarının basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Yeni sezona evlerinde başlamanın mutluluk verdiğini belirten Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, " hayırlı olsun. Trabzonspor olarak evimizde başlamak bizim için memnuniyet verici. Beşiktaş takımını ağırlayacağız. İyi oynayan her zaman kazansın" dedi.

"SAĞLIKLI ÇALIŞANLAR HEDEFE ULAŞACAK"
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ise şunları söyledi:
"Çok uzun bir maraton. Aralık ayından itibaren hafta içi de maçlarımız var. Allah sporculara güç kuvvet versin. Devre arası da sadece 5 gün. İyi hazırlanan takımlar, sağlıklı çalışanlara hedefe ulaşacaktır. İlk hafta Trabzonspor ile oynayacağız. Sevdiğimiz bir takım, sevdiğimiz ve dost bir şehir. Bizi en iyi şekilde ağırlayacaklardır. Hak eden kazanır. Umarım sağlıklı bir sezon olur ve en iyi bir şekilde bitiririz."

  1. 26.08.2020
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