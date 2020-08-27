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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Muhtemel rakipler belli

Muhtemel rakipler belli

yenilgisi sonrası yoluna 3’üncü ön eleme turundan devam edecek olan ’ın rakipleri yavaş yavaş netleşiyor.

Önceki akşam 'da oynanan karşılaşmada 'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden , yoluna 'nde devam edecek. Siyah-beyazlılar, 3'üncü ön eleme turunu geçerse, bir de play-off turu oynayacak. zamanında alınan puanlar sayesinde bu iki turda da Beşiktaş seri başı olacak. Beşiktaş'ın bir sonraki turdaki rakibi 1 Eylül'de belli olacak. Karşılaşma 24 Eylül'de tek maç üzerinden oynanacak. Rijeka / Hırvatistan, Charleroi / , Desna / , SonderjyskE / , Anorthosis / R.K, St. Gallen / , Vojvodina / takımları turu geçerek Beşiktaş'ın rakipleri arasına girmeyi başardı. Ayrıca Reims, Rio Ave, ve gibi sıkıntı yaratacak takımlar da rakipler arasında. UEFA Avrupa Ligi eleme turundaki maçlar tek maç üzerinden oynanacak, yani rövanşları olmayacak
  1. 27.8.2020
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