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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Numaralar belli oldu

Numaralar belli oldu

'ta forma numaraları belli oldu.

'ta forma numaraları belli oldu: Isimat (2), Roco (3), Douglas (5), N'Koudou (7), Umut (8), G. Yalçın (9), O. Özyakup (10), Boyd (11), Erdoğan (12), Hutchinson (13), Larin (17), Hasic (19), (20), N'Sakala (21), Ljajic (22), W. Souza (23), Vida (24), Alpay (25), Dorukhan (26), Ersin (30), Rıdvan (33), (41), Oliver (43), Emre (61), Lens (77), Utku (97).
  1. 27.8.2020
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