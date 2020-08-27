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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Yaralı Kartal dün dinlendi

Yaralı Kartal dün dinlendi

2. turu maçında deplasmanda ile karşılaşan dünü izinli geçirdi.

2. turu maçında deplasmanda ile karşılaşan dünü izinli geçirdi. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Bu arada 'ın Başkan ile özel olarak görüşeceği ifade edildi.
  1. 27.8.2020
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